Antoine Griezmann : le cadeau destiné à son fils Amaro ne plaît pas à tout le monde

Si la saison de football est terminée dans l’Hexagone, ce n’est pas le cas chez nos voisins espagnols. Alors qu’Antoine Griezmann a repris le chemin de l’entraînement avec le F.C Barcelone, il vient d'enflammer internet en partageant en photo un petit cadeau destiné à son fils, Amaro.





Il n'est pas rare de voir les personnalités s'engager pour la bonne cause. Si la Première dame Brigitte Macron est coutumière du fait, certains sportifs de haut niveau le sont aussi, à l’instar d’Antoine Griezmann. Le footballeur a été l’un des premiers à s’engager publiquement contre l’homophobie en faisant la Une du magazine Têtu. Malgré sa forte présence médiatique, le champion du monde tient à préserver son intimité et ne se confie qu’en de très rares occasions. Celui qui forme un couple parfait avec Erika, son amour de jeunesse, est l’heureux papa d’une petite Mia de 4 ans qu’il protège comme il peut. Le trio a eu le bonheur de se transformer en quatuor à la naissance du petit Amaro le 8 avril 2019. C’est d’ailleurs un cadeau pour ce dernier qui a enflammé la Toile et plus particulièrement les supporters d’un club français.





« On fait avec ce qu’on peut »





Antoine Griezmann a posté sur Twitter une tenue intégrale de foot aux couleurs de l’Olympique de Marseille destinée à son fils. Et ceci n’est pas un hasard. Le joueur et le club phocéen partagent effectivement une chose en commun : un contrat avec l’équipementier Puma. Cela a ainsi permis au nouveau petit prince du football français de recevoir une tenue complète phocéenne pour son petit garçon. Il n’en fallait pas tant pour les aficionados du club phocéen qui se sont empressés d’inviter le Mâconnais à rejoindre l’équipe entraînée par André Villas-Boas. « Si t'es pas heureux au Barça parce que Messi te fait pas de passe viens à l'OM et tu auras tous les ballons que tu veux » ou encore « à défaut de voir Antoine Griezmann a l’OM, on aura peut-être le minot Amaro. On fait avec ce qu’on peut » ont ainsi fleuri sous le tweet de l’ailier Barcelonais. Alors qu’une énième crise mêlant dirigeant, entraîneur et supporters fait rage à l’Olympique de Marseille, il faut dire que même une photo peut mettre un peu de baume au coeur aux ultras qui ont fait de la Canebière leur repaire. Cela fait déjà 27 ans que les supporters Marseillais aiment à rappeler au pays entier qu’ils sont le seul club français à avoir remporté le plus prestigieux des trophées, la Ligue des Champions. Qui sait, peut-être que dans 20 ans, ils se targueront d’avoir réussi à faire signer le fils d’Antoine Griezmann grâce à leurs commentaires.