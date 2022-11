Appel téléphonique : Quand Marième Faye demande "astucieusement" une faveur à son "Aladji"

Quand Marième Faye demande "astucieusement" une faveur...

La première dame est bien connue pour ses œuvres sociales, son humilité sans feinte et sa grande capacité d’écoute et de communication avec les populations défavorisées.





En toute simplicité, la présidente de la fondation Servir le Sénégal est allée s'enquérir des préoccupations de la population et de la structure sanitaire Al Falah, sise à Colobane. Cet hôpital de la solidarité islamique, connu pour ses actions sociales, semble être dans le besoin. Et la première dame compte bien apporter sa pierre à l'édifice du mouvement Al Falah et du Fonds de solidarité islamique (Fsi).





En quoi faisant ? En passant un coup de fil au chef de l'État Macky Sall, qu'elle appelle affectueusement "Aladji", sans oublier de lui faire son ziar, "Jummah Mubarak".