Après avoir distribué 5000 EUROS : Gims offre un voyage de 3 jours à Dubaï à un fan

Le chanteur congolais Gandhi Djuna, plus connu sous le nom de Maître Gims assume sa mission d’ambassadeur de la paix. Il montre à chaque occasion qu'il fait du social. Après avoir organisé un concours qui a permis à ses inconditionnels de gagner de l’argent, il a pris en charge le voyage de trois jours d’un fan à Dubaï. Le bénéficiaire était un spectateur drapé du drapeau du Congo selon les confrères Gentsu.





« Je l’ai promis. Ça va être dur. Je pense avoir fait mon choix. Il y a quelqu’un qui m’a particulièrement touché ce soir. Le garçon qui a le drapeau du Congo »; s'est-il exprimé avant de faire monter ce jeune sur scène. Le bénéficiaire s’appelle Noé et n’a pas hésité à clamer son amour pour le rappeur alors qu’il affichait fièrement le drapeau de son pays d’origine.