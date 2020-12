Après Black Panther, la première princesse africaine de Disney arrive en 2022

Disney Animation a fait l’annonce sur ses comptes Instagram et Twitter. La première princesse africaine de Disney arrive en 2022. Ce, à travers une série d’animation intitulée « Iwaju » qui signifie le futur en langue Yoruba.Elle raconte l'aventure d'une princesse nigériane et l'action se déroule à Lagos. « Iwaju » est le fruit de la collaboration entre la compagnie de divertissement Kugali et Walt Disney.En effet, en 2019, un trio d'artistes ougandais et nigérians, Tolu Olowofoyeku, Ziki Nelson et Hamid Ibrahim lancent ensemble Kugali. Leur rêve est de créer des histoires africaines avec des personnages africains, tout en faisant découvrir le continent. Leur talent et leur passion ont attiré l'œil de Disney.De l’afrofuturisme en vueLa maison de production n’a pas donné plus de détails sur la série mais il s’agira d’afrofuturisme à l’image du film mythique «Black Panther ».L'afrofuturisme est un courant et une esthétique artistiques apparus dans la seconde moitié du 20e siècle. À travers la littérature, la musique ou les arts visuels, le mouvement a redéfini la culture et la conception de la « communauté noire » en interchangeant des éléments de science fiction et d’afrocentrisme. Le tout surtout, dans un cadre non occidental.