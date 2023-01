Après celles du prince Harry, Meghan Markle prépare aussi ses mémoires

Meghan Markle, epouse du Prince Harry

Coup sur coup. La (très attendue) biographie du prince Harry n’est même pas encore sortie que déjà, des rumeurs sur celle de Meghan Markle font leur apparition. Selon plusieurs sources, la duchesse de Sussex plancherait également sur ses mémoires.





Selon une source du journal britannique Daily Mail, Meghan Markle “envisage d’être entièrement candide au sujet de son passage sous les feux de la rampe royale... et de ne rien négliger”.





Harry et Meghan auraient signé un contrat pour quatre livres avec l’éditeur Penguin Random House en 2021. Pour ses mémoires, intitulées “Spare” et qui sortiront le 8 janvier prochain, le prince a reçu 20 millions de dollars. La Duchesse a pour sa part déjà publié un livre pour enfants et certains affirment que le couple travaille sur un livre consacré au bien-être. Le quatrième bouquin serait donc l’autobiographie de Meghan.





“Pour être honnête, je trouverais surprenant que Meghan ne publie pas sa propre histoire”, a déclaré un agent d’Hollywood dans les colonnes du Mail. “‘Spare’ est clairement l’occasion pour le prince Harry de raconter sa propre histoire, mais sa version est tout aussi intéressante. Combien d’actrices finissent par épouser un prince?”





Ambitions politiques?

Les rumeurs selon lesquelles Meghan aspire à une carrière politique collent aussi parfaitement à la sortie d'un futur livre, selon l’expert. “Si elle nourrit effectivement des ambitions politiques, cela aurait encore plus de sens. Les présidents Clinton, Obama et Trump ont tous écrit des livres exposant leurs convictions.”





L’ancienne actrice s’est rapprochée de la famille Kennedy, et a reçu le mois dernier, aux côtés de son mari, un prix de l’organisation à but non lucratif Robert F. Kennedy Human Rights. Meghan est également amie avec l’icône féministe Gloria Steinem, qui est très impliquée dans la politique libérale. “Meghan a des idées bien arrêtées et très proches de celles de Gloria en matière de justice sociale et de droits des femmes. Gloria l’encourage à faire entendre sa voix”, a par ailleurs déclaré un proche de l’activiste.