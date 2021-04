Après des années de silence, Britney Spears s’exprimera devant le tribunal

Britney Spears, chanteuse

Sous tutelle depuis plus de 12 ans à la suite de troubles psychologiques, Britney Spears a demandé à s’exprimer devant le tribunal de Los Angeles le 23 juin prochain.





Après des années de silence, Britney Spears se sent prête à prendre la parole. Dans l’affaire de sa tutelle qui l’oppose à son père, Jamie Spears, la chanteuse sera auditionnée au tribunal le 23 juin prochain.





“Ma cliente a demandé à être entendue par le tribunal et souhaite le faire à court terme”, a déclaré Samuel Ingham, son avocat commis d’office. Il n’a pas révélé précisément ce que la pop star de 39 ans souhaite partager, mais on sait qu’il sera question du “statut de sa tutelle”. Britney a eu une réponse favorable du juge et pourra donc s’exprimer le 23 juin à 13h30, heure locale.





Depuis un moment déjà, la chanteuse est mêlée à une affaire avec son père. Pour l’instant, c’est lui qui gère les finances de Britney avec la société Bessemer Trust, tandis que la tutrice temporaire Jodi Montgomery, désignée en 2019, “protège” Britney en tant que personne.