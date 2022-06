Après la fausse couche de Britney, son fiancé garde espoir: “Nous voulons toujours un enfant”

Britney Spears a fait fausse couche avec son copain

Sam Asghari, le fiancé de Britney Spears, espère toujours fonder une famille avec la chanteuse. Quelques heures seulement après la fausse couche de Britney, le jeune homme de 28 ans s’est confié à ce sujet dans une interview pour le magazine GQ. “Je reste positif”, a-t-il affirmé.





Début avril, Britney Spears et Sam Asghari ont annoncé au monde entier qu’ils attendaient un bébé ensemble, mais un mois et demi plus tard, la chanteuse a fait une fausse couche. À peine 36 heures après que le couple a annoncé la triste nouvelle sur Instagram, Sam a accordé une interview au magazine GQ, dans laquelle il parle de la perte de leur bébé. “C’est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens”, a confié le jeune homme de 28 ans.





Le fiancé de Britney affirme également qu’il reste positif pour l’avenir. “Je m’accroche à l’idée qu’un bébé viendra, quand le moment sera venu.” Avec du recul, il estime que lui et Britney auraient dû attendre un peu plus longtemps avant d’annoncer la grossesse sur les réseaux sociaux. “Mais nous étions très excités et nous voulions partager la nouvelle.”