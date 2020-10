Après la perte de leur enfant, John Legend dédicace une chanson bouleversante à sa femme

John Legend rend hommage à sa femme

La cérémonie des Billboard Music Awards 2020 s’est déroulée ce mercredi 14 octobre à Los Angeles. Si de nombreuses stars internationales étaient présentes pour assurer le show et recevoir des récompenses, c’est le chanteur John Legend qui a marqué les esprits. Deux semaines après le décès de leur bébé, l’homme a rendu un magnifique hommage à sa femme.





La nouvelle édition des Billboard Music Awards a eu lieu hier soir au Dolby Theatre à Los Angeles. Post Malone, Lizzo, Khalid et Billie Eilish ont été les grands vainqueurs de la cérémonie animée par la chanteuse Kelly Clarkson. D’autres stars internationales étaient présentes pour offrir un show magistral aux téléspectateurs. Mais un chanteur en particulier a été applaudi un peu plus fort que les autres: John Legend.





Un hommage émouvant





À l’aide de son piano, l’artiste a interprété le morceau “Never Break”, issu de son dernier album intitulé “Bigger Love”. Une chanson émouvante qu’il a dédiée à sa femme Chrissy Teigen, près de deux semaines après la perte de leur bébé. Les paroles racontent: “Jamais nous ne nous briserons. Nous sommes construits sur une fondation. Suffisamment forts pour tenir. Jamais nous ne nous briserons. Alors que l’eau monte. Et que les montagnes tremblent. Notre amour perdurera.”





Une période difficile