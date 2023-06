Apres la sortie de Mass Ndour : Mohamed Sylla fusille Marodi et défend POD

Le dernier communiqué de Marodi signé par le président directeur général sur ce qui se passe dans le pays continue de susciter la réaction des acteurs.





A travers ledit communiqué, Massamba N'Dour se désolidarise de Pape Ousmane Diop (POD). Ce dernier avait fait un post pour se prononcer sur la situation du pays en critiquant “certains comportements d'hommes politiques”.





Pour l'acteur principal de la série, Impact Issa Diouf, qui répond au nom de Mohamed Sylla à l’état civil, la boîte vient de sacrifier publiquement un homme qui lui a tout donné.





" Vous venez de tirer à bout portant sur un homme qui a donné toute sa vie à la boîte. Il a abandonné sa femme en lune de miel pour rouler 92 kilomètres parce que vous aviez besoin de lui. Vous l’avez lynché publiquement, il a tout sacrifié pour Marodi », se désole l’acteur. Il dit d’ailleurs ne pas reconnaître sa maison de travail et perd le sens premier du mot ‘’équipe’’ avec cette sortie de la structure dirigée contre Pape Ousmane Diop.





Pour Mohamed Sylla, l’idéal serait de « vivre ensemble, mourir ensemble pour aller laver le linge sale au paradis ou à l’enfer ». L’acteur note que Pod n’est pas de l’opposition mais ne tolère pas l’injustice et est sensible à toutes ces pertes de vies humaines. C’est un homme de dialogue et de paix. « Ne nous attardons pas sur des détails et n’acceptons pas qu’on nous détourne de l’essentiel. La seule personne responsable de ce qui passe dans le pays actuellement s’appelle Macky Sall…. »