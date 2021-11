Après Mamico, Kader Gadji visé par une plainte d’Amina Badiane

Kader Gadji visé par une plainte d'Amina Badiane

L’affaire du viol présumé de Miss Sénégal 2020, qui a fait un grand tollé sur la toile, suit son cours. Accusée de «proxénétisme» dans les réseaux sociaux, Amina Badiane, Présidente du comité d’organisation de Miss Sénégal, a déposé une plainte, hier lundi, contre Kader Gadji alias "Birame" dans «Maîtresse d’un homme marié» et contre X. Idem pour Mariama Kébé, Administratrice de la page Facebook «Femmes Chics».





Kader et Mamico ont tous les deux fait des lives sur les réseaux sociaux pour s’exprimer sur le scandale qui secoue actuellement le comité d’organisation de Miss Sénégal.





Dans la plainte déposée devant le procureur de la République, Maitres Babacar Niang et Papa Mamaille Diockou, avocats au barreau de Paris et «conseillers» de la promotrice de Miss Sénégal, parlent de «diffamation» contre leur cliente.