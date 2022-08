Après sa rupture avec Shakira, Piqué se console avec..

Clara Chia Marti, est une jeune étudiante de 23 ans qui a travaillé comme serveuse lors d’un événement organisé par la société de Piqué, Kosmos.



C'est lors de cette cérémonie que les deux nouveaux tourtereaux se sont rencontrés. Ce qui laisse croire que leur relation a commencé bien avant que le footballeur et Shakira ne se séparent en juin.



Pour rappel, la séparation entre Piqué et Shakira a été l’une des histoires les plus discutées cet été, mais le défenseur barcelonais semble avoir définitivement tourné la page.



Toutefois, le couple continue toujours de se disputer la garde des enfants.



D'après le média britannique, The Sun, "le nouveau couple s’est donné beaucoup de mal pour garder leur relation secrète" et Piqué a déjà présenté Clara Chia à ses parents, comme sa petite amie.