Après son mariage avec l'homme d'affaires... : Lady Mounass respire la forme et annonce...

Lady Mounass et la coupe du Monde

Elle est définie comme une femme forte qui a eu à surmonter une rude épreuve de viol. Mais cette histoire fait désormais partie de son passé. Aujourd'hui, la chanteuse voit la lumière au bout du tunnel et reprend goût à la vie. Elle respire la forme.





Maimouna, qui avait disparu des radars depuis un bon moment, était appelée a d'autres fonctions. En effet, au mois de mai dernier, elle a dit oui à un homme d'affaires gambien. Cet homme est décrit comme étant quelqu'un doté de bon sens, d'empathie et qui n'a jamais cessé de soutenir la femme qui est finalement arrivée à oublier sa peine.





"C'est grâce à lui que j'en suis arrivée là et il est toujours à mes côtés. Il m'a beaucoup aidée lors de mes dernières productions", lance-t-elle.





À la question de savoir si cette union n'est pas un "mariage de célébrités" (de courte durée), Mme Njie de promettre d'y rester pour le meilleur et pour le pire. Elle se dit consciente de la sacralité des liens du mariage. En bonne Sénégalaise, elle s'occupe comme il se doit de son homme, son "kilifa" qui n'est pas non moins un promoteur bien connu du milieu, au Sénégal et à l'extérieur du continent.





Habillée aux couleurs nationales, c'est sa façon d'apporter son soutien aux Lions de la Téranga à qui elle voue une confiance totale. Elle donne alors rendez-vous à ses fans et aux Sénégalais après "Ndam Li"(le sacre à la Coupe du monde) pour célébrer une nouvelle consécration.