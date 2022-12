Argentine: Une femme sort nue dans la rue pour célébrer le retour des champions du monde

Une femme nue en argentine pour célébrer les champions du Monde

Hier mardi 20 décembre 2022, Lionel Messi et ses coéquipiers ont foulé le sol de Buenos Aires avec la Coupe du Monde remportée au Qatar. Ils ont été accueillis par des millions de personnes qui ont célébré à leur manière le retour des héros. Une femme a par exemple été aperçue toute nue au milieu de milliers de supporters. C’était à la place de la République, une vaste place de la capitale. Elle ne portait que des lunettes de soleil. Tout autour d’elle, plusieurs personnes grimpaient aux feux tricolores pour essayer d’entrapercevoir les champions du monde.





Une argentine avait déjà célébré les seins nus, la victoire de l’Albiceleste au Qatar





Rappelons qu’au Qatar, une Argentine avait déjà célébré, seins nus, la victoire de l’Albiceleste en finale face à la France. Elle avait peint le drapeau de l'Argentine sur sa poitrine. Escortée hors du stade, on n'avait plus eu de nouvelles d’elle. La jeune femme a brisé le silence hier, mardi indiquant avoir fui le Qatar. « J’ai fui le Qatar et je suis réfugiée en Europe. Celui qui est champion du monde fête comme il veut » a-t-elle écrit sur Instagram. Inutile de rappeler qu’au Qatar, le code vestimentaire est strict.