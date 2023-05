Ari Boulogne, qui se disait fils d'Alain Delon, retrouvé mort

Le corps sans vie d'Ari Boulogne, qui se disait fils du célèbre acteur français Alain Delon, a été retrouvé samedi dans son appartement parisien, a indiqué le parquet de Paris, confirmant des informations du quotidien Le Parisien.





Une enquête a été ouverte et une personne a été placée en garde à vue pour non-assistance à personne en danger, a-t-on ajouté de mêmes sources.





Le journal affirme que la personne en garde à vue "serait sa compagne". L'enquête vise notamment à "éclaircir les circonstances dans lesquelles a pu survenir le décès de la victime, qui était hémiplégique", d'après le parquet. Le corps a été retrouvé au domicile du défunt, dans le XVe arrondissement de Paris.





Ari Boulogne, âgé de 60 ans et né à l'été 1962, était le fils de la top model, chanteuse et actrice allemande Nico, icône de Velvet Underground, et affirmait être le fils d'Alain Delon, ce que ce dernier avait toujours démenti.





Enfant, Ari avait toutefois été élevé par la propre mère d'Alain Delon, Edith Boulogne, dont il porte le nom.





Ces dernières années, Ari Boulogne avait fait une demande de reconnaissance de paternité auprès de la justice française, qui l'avait débouté en appel en septembre 2021 en raison du lieu de résidence d'Alain Delon, situé en Suisse.





"La procédure de cassation en cours va s'arrêter et le dossier va se refermer. Alain Delon avait contesté cette paternité de façon constante", a précisé à l'AFP l'avocat de la star du cinéma, Me Christophe Ayela.





AFP