Arrestation de Mouhamed Bilal Diatta : Les adjoints au maire de Keur Massar-Sud montent au créneau

Les adjoints au maire de la commune de Keur Massar-Sud dénoncent l'arrestation et la détention arbitraire de leur maire Mouhamed Bilal Diatta, suite à une interpellation de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar.







Dans un communiqué, le bureau municipal exige la libération immédiate et sans condition du maire. "Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale de cet acharnement antirépublicain du gouvernement vis-à-vis d'un élu local de l'opposition", écrivent-ils.





Ils invitent, dans la foulée, toutes les forces vives de la commune de Keur Massar-Sud, populations, élus locaux, partis politiques, autorités coutumières et religieuses à la mobilisation et à la solidarité pour la libération de leur collègue, ami et collaborateur dans les plus brefs délais.