Artistes les plus diffusés sur YouTube au Sénégal : Wally Seck en tête de classement

Durant l’année 2021, Wally Seck a été l’artiste le plus diffusé sur YouTube avec 41 800 000 Streams. C’est du moins ce qui ressort du dernier rapport de Google. La deuxième place est occupée par celui est surnommé le roi du Mbalax Youssou Ndour avec 33 600 000 streams.



Le rappeur Jah Man de Xpress vient en troisième position avec 33 500 000 streams. Il est suivi du chanteur français Dadju à la quatrième place et du jeune Jeeba à la cinquième. La première voix féminine sénégalaise la plus écoutée sur YouTube au Sénégal vient à la sixième place et il s’agit de Viviane Chidid. Elle est suivie d’un autre rappeur, Ngaaka Blindé, puis vient Thione Seck ensuite Dip. Bass Thioung arrive à la dixième place avec 12 300 000 Stream.



Il faut rappeler que la vidéo de l’artiste Sénégalais la plus suivie reste « Def si code » de Jah Man qui enregistre 23 751 235 vues.