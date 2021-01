Association de malfaiteurs : Le jet-setteur Papis Konaré et sa bande risquent 20 ans de réclusion criminelle

Le jet-setteur Papis Konaré et ses coaccusés ont été attraits, hier, la barre de la chambre criminelle de Dakar pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec effraction et usage de locomotion et complicité desdits chefs.Selon Le Soleil, si le juge de la chambre criminelle de Dakar suit à la lettre le réquisitoire du parquet, Konaré et sa bande risquent 20 ans de réclusion criminelle.Les parties civiles réclament 300 millions de Fcfa. Ils seront édifiés sur le sort le 17 février prochain.Les faits pour lesquels ils sont poursuivis remontent au courant de l’année 2016. Ils avaient, à l’époque, cambriolé plusieurs maisons de quartiers résidentiels à Dakar.Papis Konaré, tête pesante de la bande, fournissait les véhicules pour transporter le butin, les fausses plaques d’immatriculation, les gyrophares, les gants, les pieds de biches, les marteaux et les testeurs d’or.