Astar et Ronisia: Un featuring en vue ?

La charmante et jeune chanteuse sénégalaise Astar a publié aujourd’hui une photo d’elle et de l’artiste Ronisia. Tout semble montrer selon certaines indiscrétions que les deux jeunes dames préparent un duo.Une bonne nouvelle pour les fans d’Astar et Ronisia. Pour rappel, cette dernière a été au top des hits en France. D’ailleurs son opus “Atterissage” a été primé “single d’or” en France.Sa dernière chanson, “Jolie madame” en featuring avec Joé filé a été sur le bout des lèvres de nombreux jeunes et adolescents ces dernières semaines. Tik Tok, Instagram, Snapchat, elle est devenue virale dès sa sortie le 9 avril 2021 et comptabilise actuellement 12 millions de vues.Quant à Astar, elle fait partie des valeurs sûres de la musique sénégalaise. Son dernier clip, “Mytho”, dépasse le million de vues.Un featuring avec Ronisia aiderait à propulser sa carrière internationale.