Aubrey Plaza affirme qu'une réalisatrice l'a forcée à se masturber pour les besoins d'un film

Dans une ancienne interview qui a récemment refait surface sur les réseaux sociaux, Aubrey Plaza a déclaré qu’elle avait été forcée de se masturber pour le tournage de la comédie “The Sex List”, sortie en 2013.



Dans le film, Aubrey Plaza jouait le rôle de Brandy Klark, une adolescente bien décidée à explorer sa sexualité avant d’entrer à la fac. Une scène en particulier montrait l’adolescente en train de se masturber. “Dans ma tête, j’imaginais une belle scène où l’on voyait ma main sortir lentement du cadre. C’est ce que je pensais faire, mais quand je suis arrivée sur le plateau, la caméra était fixée au plafond”, avait-elle expliqué sur le plateau de Conan O’Brien en 2013.



“J’étais en sous-vêtements et en T-shirt, et il y avait un tas de vieux hommes qui fumaient - vous savez, les gars de l’équipe”.



Lorsqu’elle a demandé à la réalisatrice Maggie Carey ce qu’elle devait faire, cette dernière lui a lancé: “Te masturber, comme c’est écrit dans le scénario”. “Et puis je me suis touchée”, a ajouté l’actrice.



La même année, dans une interview avec l’Oregonian, la star a déclaré que “cette scène était la plus éprouvante” qu’elle ait eu à tourner dans sa carrière. “Je me disais: ‘On va probablement tourner ça de manière à ce que je n’aie pas vraiment à le faire’. Mais quand le tournage a commencé, je me suis dit: ‘Oh non, je vais faire devoir le faire’”.



Contactée par la presse américaine, Maggie Carey s’est refusée à tout commentaire.