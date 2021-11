Avant Amina Badiane, il y avait Oumou Sy et les sœurs Badiane

L’actuelle polémique autour de Miss Sénégal a des relents d’un scandale quasi similaire qui a eu lieu sous nos cieux, il y a de cela 10 ans. Une histoire remise au goût du jour par les internautes sénégalais qui se rappellent de l’affaire Oumou Sy et des sœurs Badiane. Elles avaient été inculpées pour trafic d’une centaine de filles vers la Libye. La styliste, après 33 jours passés en prison a toujours clamé son innocence. Malgré les années qui passent, les faits restent.





En effet, styliste sénégalaise de renom, chef d’entreprise et promotrice de plusieurs projets culturels, Oumou Sy, a été écrouée le 31 août 2001 à Dakar et inculpée de complicité de proxénétisme dans une affaire de «trafic de filles» vers la Libye. Pour avoir effectué le casting d’une centaine de jeunes femmes en partance pour la Libye et interpellées le 28 août à l’aéroport de Dakar, Oumou Sy, initiatrice du Salon international de la mode de Dakar (SIMOD), s’est retrouvée dans cette sombre affaire qui a sérieusement compromis la suite de sa carrière.





Deux autres femmes, les sœurs Nancy et Leila Campbell Badiane, inculpées de proxénétisme, ont été écrouées en même temps que celle qui clame toujours son innocence et sa bonne foi.





Finalement libérée au mois d’octobre 2001, Oumou Sy a toujours dit avoir été sacrifiée par Abdoulaye Wade au profit de la Sonatel.





Une version différente du ministre des Affaires étrangères de l’époque, Cheikh Tidiane Gadio. Il disait devant la presse que l’affaire des 100 mannequins est une histoire de proxénétisme. Pour sa part, le ministre de l’Intérieur de l’époque, le général Mamadou Niang, parlait de « trafic de filles vers la Libye avec des ramifications internationales.