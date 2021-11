Avant l'Astroworld, Travis Scott déjà mis en cause pour des débordements à ses concerts

Un terrible bilan. Huit personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d’un mouvement de foule le 5 novembre au soir lors du festival de musique Astroworld, organisé par le rappeur Travis Scott dans sa ville natale de Houston.



Ce dernier, qui était sur scène au moment du drame, s’est dit “absolument dévasté” dans un communiqué publié samedi 6 novembre. “Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour aider les familles dans le besoin, a-t-il ajouté. Merci aux forces de l’ordre pour leur soutien”.





S’ils sont sans commune mesure avec ce drame, Travis Scott a déjà été mis en cause dans le passé pour des incidents lors de ses concerts. Le rappeur a eu des démêlés avec la justice pour avoir incité les fans à outrepasser les mesures de sécurité pour le rejoindre sur scène. Quitte à faire des blessés graves.





Mépris ouvert pour la sécurité



Selon nos confrères du HuffPost américain, les autorités n’ont pas encore déterminé si des protocoles de sécurité avaient été ignorés lors de l’Astroworld, alors que Travis Scott se produisait sur scène, et qui pouvait être tenu pour responsable du drame.



En début de soirée, “la foule a commencé à se presser vers le devant de la scène. Cela a créé un début de panique qui a provoqué des blessures, les gens ont commencé à tomber, à perdre conscience et cela a entraîné une panique supplémentaire”, selon les autorités. Selon le quotidien The Houston Chronicle, Travis Scott a stoppé à plusieurs reprises son concert en voyant des spectateurs en difficulté près de la scène. Parmi la foule, des spectateurs ont décrit des scènes de désordre, avec des personnes tellement serrées les unes contre les autres que beaucoup n’arrivaient plus à respirer, selon le journal.





D’après le HuffPost américain, Travis Scott a été “arrêté au moins deux fois”, après avoir été accusé d’avoir encouragé les fans à franchir les barrières de sécurité. Lors du festival Lollapalooza de 2015 à Chicago, il est monté sur scène avant d’être stoppé au bout de quelques minutes. La police l’a inculpé pour trouble à l’ordre public, affirmant qu’il encourageait les spectateurs à sauter les barrières et à monter sur scène au mépris des mesures de sécurité du festival. Il avait également insulté le service de sécurité, selon Rolling Stone. Il a par la suite plaidé coupable et a été condamné à un an de sursis, selon l’Associated Press.