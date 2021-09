Avec Brad Pitt, Angelina Jolie confie avoir craint pour la sécurité de "toute sa famille"

VIA ASSOCIATED PRESS

Brad Pitt et Angelina Jolie, ici assistant à la première de "The Normal Heart" au Ziegfeld Theatre, à New York, en mai 2014.

Les deux acteurs sont toujours engagés dans une longue procédure de divorce, qui dure maintenant depuis 2016.





PEOPLE - Alors que la procédure de divorce entre Angelina Jolie et Brad Pitt s'éternise, cinq ans après leur séparation, l'actrice parle aujourd'hui plus franchement que jamais de la rupture de leur mariage dans une large interview au Guardian publiée samedi 4 septembre.





"Je ne suis pas le genre de personne qui prend des décisions, comme celles que j'ai dû prendre, à la légère", déclare-t-elle dans le journal britannique. "Il m'a fallu beaucoup de temps pour être dans une position où je sentais que je devais me séparer du père de mes enfants."





Depuis 2016, Brad Pitt et Angelina Jolie sont enfermés dans un divorce litigieux, alors qu'ils continuent de se disputer la garde de leurs cinq enfants mineurs: les jumeaux Knox et Vivienne, 12 ans; Shilo, 14 ans; Zahara, 16 ans; et Pax, 17 ans.





Alors qu'Angelina Jolie a déclaré qu'elle avait juré de garder le silence et qu'elle "ne pouvait pas parler" des détails de ses réclamations en raison de la situation juridique en cours, lorsqu'on lui demande de confirmer si elle avait eu peur pour la sécurité de sa famille pendant son mariage, elle a répondu: " Oui, pour ma famille. Ma famille entière."





L'incident incitant à la scission se serait déroulé entre Brad Pitt et leur enfant aîné, Maddox, 20 ans, qui n'est pas affecté par leur bataille pour la garde car il n'est plus mineur, sur un vol international. Cet incident présumé de maltraitance d'enfants a déclenché une enquête du Département des services à l'enfance et à la famille de Los Angeles et du FBI. L'acteur hollywoodien, qui a longtemps nié les allégations, a ensuite été innocenté de tout acte répréhensible.





"Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire"





Pour Angelina Jolie, la bataille pour le divorce et la garde des enfants qui a suivi l'ont "brisée".





"Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire", dit-elle encore au Guardian, alors qu'un tribunal a récemment refusé sa demande de faire témoigner ses propres enfants dans la procédure de garde en cours.





En mai, Brad Pitt avait provisoirement obtenu la garde physique et légale conjointe des enfants mineurs de l'ancien couple. Cependant, l'équipe juridique de d'Angelina Jolie a depuis réussi à disqualifier le juge chargé de l'affaire pour avoir prétendument omis de divulguer des relations passées de Brad Pitt, ce qui a annulé la décision précédente qui accordait à l'acteur plus de temps avec ses enfants. Celui-ci a depuis demandé à la Cour suprême de Californie de réexaminer l'affaire.