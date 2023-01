Avec « Flowers », Miley Cyrus bat un record d’écoutes sur Spotify

Avec son nouvel hymne féministe, Miley Cyrus a battu le record d’écoutes en une semaine sur Spotify, a annoncé la plateforme de streaming musical vendredi 20 janvier. Depuis sa sortie le 13 janvier, son titre Flowers (« fleurs » en français) a été écouté plus de 100 millions de fois.



« Elle peut acheter ses propres fleurs et battre ses propres records. Le titre de Miley Cyrus Flowers vient de devenir la chanson la plus écoutée en seulement une semaine », a écrit Spotify sur les réseaux sociaux, en faisant une référence aux paroles de la chanson : « I can buy myself flowers », « je peux m’acheter moi-même des fleurs ».



Sur ses réseaux sociaux, la chanteuse américaine a remercié Spotify mais aussi « ses fans extraordinaires ». Le titre Flowers fait partie du huitième album de la star, intitulé Endless Summer Vacation, qui sortira en mars prochain.