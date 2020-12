Aya Nakamura trompée par son compagnon? “Ça faisait déjà un mois que je couchais avec lui”

Aya Nakamura Chanteuse

Depuis quelques mois, Aya Nakamura est en couple avec Vladimir Boudnikoff, son producteur. Mais le bonheur de la chanteuse pourrait être de courte durée. Une certaine Jessica, âgée de 40 ans, a affirmé au magazine Star Mag entretenir une liaison avec le producteur depuis des mois, et ce, malgré son histoire d’amour avec la reine de la pop française.

Au cours d'une interview pour le magazine Star Mag, Jessica, qui se présente comme la directrice artistique de Vladimir Boudnikoff, a révélé avoir une liaison avec l’homme depuis un certain temps. “Quand Aya lui a mis le grappin dessus, ça faisait déjà un mois que je couchais avec lui. Et ça a continué après qu’elle a officialisé leur couple.”





“Pas sérieux”

Selon elle, Aya Nakamura s’est “précipitée”. “Elle n’aurait jamais dû officialiser son idylle avec Vladimir au bout de si peu de temps. Elle croit que leur histoire est sérieuse, mais ce n’est rien d’autre qu’une amourette pour lui. Un mec, doux, simple et bosseur. Mais il n’est pas vraiment sérieux.”





Jessica a ensuite montré aux journalistes de Star Mag des messages “coquins et datés” qu’elle a reçus du producteur. “Pour endormir Aya, il lui a fait croire qu’il avait quitté la mère de son enfant uniquement pour ses beaux yeux, alors que lui et moi avions déjà commencé à coucher ensemble avant, et en parallèle de sa relation avec Aya, à fréquence régulière. Aya n’est donc pas une briseuse de ménage.”