Cette activité que Britney peut à nouveau faire après des années d’interdiction

La bataille de Britney Spears pour sa liberté se poursuit. Sous la tutelle de son père depuis treize ans, la chanteuse a engagé un nouvel avocat pour défendre sa cause devant les tribunaux. Et ce dernier lui a déjà offert une belle première victoire: l’autorisation de conduire à nouveau, et ce, après des années d’interdiction.

Il l’avait déclaré fermement dans la presse: Mathew Rosengart, le nouvel avocat de Britney, est déterminé à mettre fin à la tutelle de Jamie Spears sur sa fille. “Mon cabinet et moi-même travaillons de manière agressive et rapide afin de déposer une requête visant à démettre Jamie Spears de ses fonctions, à moins qu’il ne démissionne d’abord”, avait-il assuré.





“Très heureuse”

En attendant la prochaine audience devant les tribunaux le 26 juillet prochain, l’homme a déjà offert une belle victoire à sa cliente: le droit de conduire à nouveau. En effet, depuis sa mise sous tutelle, Britney n’était plus autorisée à prendre le volant, même pour des très courts trajets. Un pas de plus vers la liberté pour la star américaine. “Britney est très heureuse que la tutelle lui permette de conduire à nouveau”, raconte une source dans les colonnes du magazine People. “Elle est ravie et réellement reconnaissante pour tout le soutien qu’elle reçoit.”





13 ans de tutelle