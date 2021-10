[Photos] Balenciaga, Versace, Dior... Ce défilé a réuni la crème de la crème de la mode

“The Voice” et “Koh Lanta” ont leur édition “All Stars”. Les défilés de mode, aussi. Ce mardi 6 octobre, 45 des maisons les plus influentes de notre époque ont rendu un hommage vibrant à Alber Elbaz, couturier décédé du Covid-19 en 2021, au cours d’un show exceptionnel en clôture de la Fashion Week de Paris.



Balmain, Alexander McQueen, Burberry, Louis Vuitton... Chacun leur tour, les directeurs artistiques des griffes invitées ont présenté sur le podium une création inspirée de l’univers joyeux de l’ancien styliste de Lanvin, reconnaissable à sa silhouette ronde, ses lunettes et son noeud papillon.





Ce gimmick, Demna Gvasalia, créateur géorgien à la tête de Balenciaga, l’a revisité en l’introduisant dans un format géant au dos d’une grande robe rose en taffetas.