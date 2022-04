Ben Affleck et Jennifer Lopez sont officiellement fiancés

Jennifer Lopez et Ben Affleck

Des rumeurs concernant de possibles fiançailles entre les deux circulaient depuis le début de cette semaine. Mais c’est désormais officiel: Ben Affleck et Jennifer Lopez sont fiancés. La bonne nouvelle a été confirmée par un porte-parole de la chanteuse au magazine américain People.





Après avoir été aperçue avec une bague XXL à son doigt, Jennifer Lopez a également partagé la nouvelle avec ses fans. Sur Instagram et dans une newsletter, elle a dévoilé une vidéo de quelques secondes dans laquelle elle apparaît très émue et affirme avoir une très belle histoire à raconter. Elle renvoie ses fans vers son site internet OnTheJLo.com pour découvrir la bonne nouvelle. Son porte-parole a également confirmé que la star était fiancée à Ben Affleck dans les colonnes du magazine People.





Ben Affleck et Jennifer Lopez étaient déjà fiancés de 2002 à 2004, mais le couple avait fini par se séparer suite à une trop grosse pression médiatique. Ils n’ont jamais célébré leur mariage. L’année dernière, à la grande joie des fans, ils ont annoncé qu’ils donnaient une nouvelle chance à leur amour.





Mariés par le passé

Ben Affleck a été marié à l’actrice Jennifer Garner par le passé. Ensemble, ils ont eu trois enfants (Violet, Seraphina et Samuel). En octobre 2018, Affleck et Garner se sont séparés après dix ans de mariage. Jennifer Lopez a rompu ses fiançailles avec Alex Rodriguez l’année dernière. Le couple était ensemble depuis quatre ans. Avant cela, la chanteuse a été en couple avec le chanteur Marc Anthony, avec qui elle a eu des jumeaux (Emme et Max). Jennifer Lopez et Marc Anthony se sont dit oui en 2004. Ils ont finalement demandé le divorce en 2011.