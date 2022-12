Bénin : Patrice Talon et son épouse aperçus à un concert organisé par leur fils Lionel

Patrice Talon au concert organisé par son fils

Le président de la République Patrice Talon a assisté à un concert le samedi 10 décembre 2022 sur l’esplanade de l’Amazone à Cotonou. L'événement dénommé WelovEya a été organisé par son fils Lionel Talon. Le chef de l’Etat était accompagné de son épouse Claudine Talon. Le couple présidentiel est allé soutenir l’initiative de leur fils aîné. Le locataire du palais de la Marina portait un pantalon et un Lacoste noir. Un style pour le moins décontracté. Son apparition à ce concert n’a pas laissé le public indifférent.





Les spectateurs qui étaient proches de Talon et de la première dame ont immortalisé le moment avec des selfies. Le concert Welov Eya est organisé par le promoteur du centre communautaire Eya sis à Akpakpa, un quartier populaire de Cotonou. Le Centre Eya est un complexe culturel et sportif. Lors d’une conférence de presse organisée dans le cadre du concert, Lionel Talon expliquait que son but premier était de « pouvoir dupliquer » le complexe.





2ème sortie nocturne pour le président en l’espace de quelques jours