Benjamin Biolay révèle avoir une fille en Argentine

Benjamin Biolay a un enfant en Argentine

Le chanteur s’est confié sur sa vie privée et a révélé dans la foulée qu'il avait une petite fille de moins de deux ans qui vit en Argentine.

Ce vendredi 26 juin, sort son nouvel album “Grand Prix", inspiré par sa passion pour la Formule 1. Dans une interview accordée à Paris Match, il a évoqué sa vie d’artiste, partagée entre la France et l’Argentine, où il a une fille dont il avait jusqu’à présent caché l’existence. “J’y passe un tiers de l’année. J’ai un appartement à Buenos Aires, une famille. Je suis obligé de m’en expliquer maintenant, parce qu’à cause du confinement, je ne sais pas quand je pourrais revoir ma fille là-bas”, a-t-il révélé au magazine.





Le chanteur, très discret sur sa vie privée, a expliqué qu'il n’avait jamais parlé de sa fille publiquement pour “prouver qu’on pouvait protéger sa vie privée”. “Si on ne publie pas de photos de la table d’accouchement sur Instagram, personne ne le sait”, a-t-il ajouté. “Même encore aujourd’hui, c’est possible. Et c’est ta responsabilité. Tu ne peux plus hurler après la paparazzade quand tu montres toute ta vie sur les réseaux sociaux. La plupart se mettent dedans tout seuls”.





S'il a refusé d’en dévoiler davantage sur sa vie de famille, le chanteur a précisé que sa fille est âgée de “moins de deux ans" dans une interview pour Le Parisien. “Je ne sais pas quand je la reverrai en vrai. C’est la séparation la plus dure”.