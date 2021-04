Bernard Tapie agressé : l'homme d'affaires partage une photo de ses blessures

Victime d'un cambriolage dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril à son domicile, Bernard Tapie et son épouse Dominique ont été violemment attaqués par les cambrioleurs, qui leur ont causé de nombreuses blessures notamment au visage.

C'est une nuit d'horreur qu'ont vécu Bernard et Dominique Tapie. Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril, le couple a été victime d'un violent cambriolage survenu dans leur demeure de Colombs-la-Ville. Tandis que les cambrioleurs les ont ligotés avec des câbles de lampe, ils les ont également roué de coups comme en témoignent les images dévoilées par le couple et relayées par BFMTV. Sur ces photos, on voit Bernard Tapie le visage tuméfié après avoir reçu notamment un coup de matraque sur la tête, lui valant d'être mis sous surveillance médicaleen raison notamment d'une tumeur à la tête récemment découverte.