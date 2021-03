Beyonce apporte son soutien à Meghan Markle

Beyonce a manifesté son soutien à la Duchesse de Sussex suite à l’interview de Meghan et Harry dans l’émission télévisée d’Oprah Winfrey.

Au cours de l’interview, diffusée lundi soir au Royaume-Uni, le duc et la duchesse de Sussex se sont plaints de racisme et d’insensibilité de la part de la famille royale britannique. La pop star américaine a publié un message sur son site Web, beyonce.com, dans lequel on peut lire : “Merci Meghan pour ton courage et ton leadership. Tu nous inspires et nous renforces tous”.