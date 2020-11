Beyoncé en tête des nominations aux Grammys

La reine de la pop Beyoncé est arrivée mardi en tête des nominations pour les Grammy Awards, les récompenses américaines de la musique, avec neuf nominations y compris dans les plus prestigieuses catégories d'Album de l'année et de Chanson de l'année.

À 39 ans et déjà 24 Grammys à son actif, Beyoncé, avec son album "Black Parade" sorti en pleines manifestations contre les inégalités raciales, devance deux autres chanteuses pop, la Britannique Dua Lipa et l'Américaine Taylor Swift, ainsi que le rappeur Roddy Ricch: ils ont remporté six nominations chacun lors des annonces 100% virtuelles organisées par l'Académie américaine de la musique.

Dans un monde de la musique durement éprouvé par la pandémie, ces nominations -avant l'annonce des lauréats prévue le 31 janvier 2021- ont fait la part belle aux femmes. La rappeuse texane Megan Thee Stallion, 25 ans, un des phénomènes musicaux de l'année, fait notamment une percée avec quatre nominations, y compris comme "Révélation de l'année". Billie Eilish, la jeune chanteuse qui avait réussi en janvier dernier le grand chelem en raflant les prix dans les quatre catégories reines, a décroché encore quatre nominations cette année, y compris pour album de l'année et Chanson de l'année. Taylor Swift, un peu oubliée des Grammys ces derniers temps, renoue avec les nominations avec son album "Folklore" et son hit "Cardigan", nommés pour l'Album de l'année et Chanson de l'année. Brittany Howard, entre rock et blues et connue pour ses performances avec le groupe Alabama Shakes, sort aussi du lot avec cinq nominations, après avoir sorti son premier album solo "Jaime".