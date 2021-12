Beyoncé et Jay-Z présélectionnés aux Oscars, ils pourraient écrire l’histoire

Beyonce et Jay Z présélectionnés pour les Oscars

Bonne nouvelle pour Beyoncé et Jay-Z. Les deux époux sont en lice pour l’Oscar de la meilleure chanson. S’ils sont tous deux nominés, ils pourraient entrer dans l’histoire.





La ballade de Beyoncé "Be Alive", écrite pour le film "La Méthode Williams" avec Will Smith, fait partie des 15 titres retenus par l'Académie, qui les réduira ultérieurement à seulement cinq en vue de la cérémonie de remise des prix, le 27 mars.





La reine de la pop affronte son époux Jay-Z qui a de son côté produit le western noir "The Harder They Fall" et s'est acoquiné avec Kid Cudi pour la bande-son du film "Guns Go Bang".





S’ils parviennent tous deux à figurer sur la liste finale des nominés, ils entreront dans l’histoire. Ils seront ainsi le premier couple marié à concourir dans une seule catégorie.





Rude concurrence





Parmi les autres candidats en lice, on retrouve également Ariana Grande. La chanteuse apparaît dans le film satirique "Don't Look Up: Déni Cosmique" dans lequel elle interprète la chanson "Just Look Up", suppliant son public de prendre au sérieux la menace imminente d'une comète fonçant vers la Terre.





La jeune Billie Eilish est également dans la liste avec son titre "No Time To Die" composé spécialement pour le dernier film consacré à James Bond.





La Belgique en route vers les Oscars





L'Académie des Oscars a aussi dévoilé mardi la liste des 15 films encore en lice pour le prix du meilleur film étranger. “Un monde” (‘Playground’ en anglais), premier long métrage de la Belge Laura Wandel, est repris dans la première sélection de 15 films qui continuent leur course vers les Oscars 2022, dans la catégorie “Meilleur long métrage international”. Les nominations seront annoncées en février. Le court métrage “T’es morte Hélène” du réalisateur belge Michiel Blanchart poursuit également sa route vers la cérémonie, qui aura lieu fin mars.





Explorant la problématique du harcèlement scolaire, “Un monde” avait fait sensation lors de sa présentation en juillet au Festival de Cannes. Récompensé sur la Croisette du prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section “Un Certain Regard”, centrée sur les cinéastes émergents, le long métrage s’est aussi vu attribuer en octobre dernier le prix du Meilleur premier film au Festival du film de Londres (BFI). Il est sorti dans les salles en octobre en Belgique et en fera de même en France le 5 janvier prochain.





Avec “Un monde”, la cinéaste, ancienne étudiante de l’Institut des arts de diffusion (IAD), avait retrouvé le chemin de la Croisette, sept ans après la sélection de son court métrage “Les Corps étrangers”, présenté en compétition en 2014.





Après cette première sélection de 15 films internationaux pour le “Meilleur long métrage international”, la prochaine étape sera la publication des cinq films retenus, en février.





Le court métrage “T’es morte Hélène” du réalisateur belge Michiel Blanchart fait, quant à lui, partie des 15 courts métrages finalistes pour la catégorie “Live Action Short Film”, relève encore Wallonie Bruxelles Images. Un court métrage qui fera l’objet d’une adaptation en long métrage aux Etats-unis.





“T’es morte Hélène” raconte l’histoire de Maxime, un jeune homme en quête de stabilité qui est hanté par le fantôme de sa petite amie Hélène, décédée il y a peu. Souhaitant mettre fin à cette situation invivable, Maxime se décide enfin à rompre avec elle, mais cette dernière ne semble pas prête à accepter cette décision.