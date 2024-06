Billie Eilish révèle avoir perdu tous ses amis lorsqu’elle est devenue célèbre à un très jeune âge

La chanteuse de 22 ans est revenue sur son rapport compliqué avec la notoriété, qui lui a fait perdre beaucoup d’amitié.





Révélée au grand public à 14 ans grâce à son titre Ocean Eyes, Billie Eilish est devenue, en l’espace de quelques années, une des stars les plus influentes de sa génération. Mais l’autrice-compositrice et interprète américaine aujourd’hui âgée de 22 ans n’a pas toujours bien vécue ce succès fulgurant, notamment d’un point de vue amical.



Dans une interview accordée à BBC, ce lundi 10 juin, la chanteuse revient sur son rapport difficile avec la célébrité. « J’ai perdu tous mes amis quand je suis devenue célèbre », révèle Billie Eilish, invitée sur le podcast Miss Me, produit par BBC et présenté par Lily Allen.



La chanteuse, actuellement en promotion de son troisième album Hit Me Hard and Soft, sorti le mois dernier, se remémore la solitude éprouvée lors de ses débuts. « Je suis devenue célèbre du jour au lendemain et je ne pouvais plus m’identifier à personne », a-t-elle expliqué, ajoutant que c’était « dur, vraiment très dur ». Et Billie Eillish révèle avoir eu beaucoup de mal à se faire de nouveaux amis avec sa notoriété.



« Je célébrais mes 20 ans et je me souviens avoir regardé autour de moi, il n’y avait que des gens que j’avais employés. Et ils avaient tous au moins 15 ans de plus que moi », explique-t-elle à Lily Allen, évoquant en parallèle la démission injustifiée d’un de ses salariés, qui a, par la suite, arrêté de lui parler.



« C’est la pire chose qui me soit arrivée. Et cela m’a fait prendre conscience qu’il ne s’agit que d’un travail et que s’ils décident de démissionner, on ne se reverra plus jamais », dit-elle. Depuis ce jour, la chanteuse révèle s’être fixée des barrières avec les personnes qui travaillent avec elle, étant « très effrayée par l’abandon ».