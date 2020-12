Blue Ivy dans l'histoire : La fille de Beyoncé et Jay-Z est devenue l'une des plus jeunes nommées aux Grammy Awards

Le 7 janvier prochain, Blue Ivy fêtera ses 9 ans. Et en guise de cadeau d'anniversaire, la petite fille a reçu une nomination aux prochains Grammy Awards. Elle a été ajoutée à la liste des contributeurs pour son rôle dans la chanson de sa mère, Beyoncé, Brown Skin Girl (de The Lion King: The Gift) nommé dans la catégorie "Meilleure Vidéo".. Elle n'avait pas été initialement répertoriée comme nominée pour la chanson lors de son annonce le 23 novembre, mais des ajustements ont été effectués tout récemment par la Recording Academy. Le nom du chanteur nigérian Wizkid a également été ajouté.Lors de cette cérémonie, mère et fille affronteront Life Is Good de Future et Drake, Adore You de Harry Styles, Lockdown d'Anderson. Paak et Goliath de Woodkid. Black Is King de Beyoncé est également nominé pour le meilleur film musical.Plus tôt cette année, l'aînée du couple Carter remportait le prix NAACP lors des NAACP Image Awards pour cette même chanson issue de la bande-originale du film Le Roi Lion. À l'automne 2019, elle a également remporté un prix d'écriture de chansons aux BET Soul Train Awards.Si Blue Ivy est l'une des plus jeunes nominées aux Grammy Awards de l'histoire, Leah Peasall, des Peasall Sister, avait elle aussi 8 ans lorsqu'elle a été nommée et a remporté le titre d'Album de l'Année en 2000, pour sa participation à la bande-originale du film O Brother, Where Art Thou?.Queen B est en tête des nominations pour les Grammy Awards 2021, avec neuf nominations : Artiste de l'année, Enregistrement de l'année (avec Black Parade et Savage en featuring avec Megan Thee Stallion), Chanson de l'année, Meilleur clip, Meilleure chanson rap, Meilleure performance rap, Meilleure chanson R&B, Meilleure performance R&B...