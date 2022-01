Booba s’en prend à Stromae: “Va prendre tes cachetons et reste au lit”

Booba s

Le rappeur Booba est un grand habitué des clashes et ses victimes sont aussi nombreuses que prestigieuses (Kaaris, Damso, Angèle...). Sur Instagram, le “Duc de Boulogne” s’en est pris cette fois à Stromae, artiste adulé s'il en est et dont la récente performance au JT de TF1 a unanimement été saluée.





Sous une photo réunissant le célèbre chanteur belge, Gims et Orelsan, “trois grosses merdes” selon Booba, le rappeur a commenté: “et l’autre y revient gonflé au xanax sur TF1 y nous parle de sa dépression mais fréro le monde entier est entrain d’couler on s’en bat les couiles de ta vie tu nous sers à quoi on t’as pas attendu pour déprimer nous on a plus aucune libertés vas prendre tes cachetons et reste au lit!!!”.





Le rappeur a conclu son post au vitriol par le hashtag #LPNJF, qui signifie “la piraterie n’est jamais finie”.





Pour rappel, “L’Enfer”, le nouveau single que Stromae a présenté face à Anne-Claire Coudray, parle des idées suicidaires dont a été victime la star belge.