Booba se moque de Kaaris empêtré dans une affaire de violences sur conjoint

Booba et Kaaris

Booba et Kaaris sont deux stars du rap français qui ne s’apprécient pas. Et pourtant, le premier a contribué à lancer la carrière du second.





La brouille entre Elie Yaffa (Booba) et Okou Gnakouri (Kaaris) a vraiment commencé en 2014, quand le rappeur de Sevran a insulté en direct le Duc de Boulogne sur Skyrock dans le freestyle intitulé : « Il a accouché de sa propre fin ». Depuis, les deux hommes se livrent une guerre par médias interposés. En août 2018, le différend a abouti à un pugilat à l’aéroport d’Orly. Malgré les condamnations et les amendes qui leur sont infligées, ils décident quand même de régler leurs comptes sur ring.





« Bonne année »





Le combat n’aura jamais lieu, mais les deux rappeurs n’ont pas fait la paix. En témoignent les photos publiées par Booba récemment pour rire du malheur de Kaaris. En effet, l’artiste franco-ivoirien est empêtré dans une affaire de violence sur conjoint. Le Duc de Boulogne a publié une copie d’écran de l’affaire sur Instagram avec le message « Bonne année », pour clairement se moquer de son rival. Il ne s’est pas arrêté là. Le natif de Sèvres, a aussi posté un cliché de Kaaris sous la bonne garde d’un policier avec un autre message provocateur : « garage nwaar ».





« Il n’en peut plus » va-t-il conclure. Kaaris sera jugé en novembre 2023 pour cette affaire de violences sur conjoint. En effet, Linda son ex-femme l’accuse de l’avoir trompée, humiliée et violentée. Elle a partagé des photos et des audios pour prouver ses dires. Une plainte a ensuite été déposée par celle-ci pour des faits de violences contre Kaaris.





« Force à elle vraiment »





Le rappeur a fait les mêmes démarches pour dénoncer une « diffamation ». « Mon client nie catégoriquement ces accusations fallacieuses de violences… Son ex-compagne se fait passer pour une victime parce qu’elle est l’agresseure. C’est une méthode hélas très banale et qui est vouée à l’échec. La justice fera son office et c’est une très bonne chose » a déclaré son avocat Me Yassine Maharsi.