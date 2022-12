BOSS et le célébre tiktokeur Khaby Lame, lancent leur 2ème ligne de vêtements et d’articles

BOSS et le célébre tiktokeur Khaby Lame

C’est la célébrité de Tik Tok. Khaby Lame, l’Italien d’origine sénégalaise, cumule plus de 143 millions d’abonnés sur le réseau social chinois. Cette année, il est devenu, le tiktokeur, le plus suivi au monde. Le jeune homme met à profit sa célébrité en collaborant avec plusieurs marques dont Hugo Boss, le géant de la mode masculine. Il crée depuis cette année des vêtements en partenariat avec BOSS.





En juin 2022, la maison de mode a sorti trois créations en collaboration avec le tiktokeur. En ce mois de décembre, Khaby et BOSS ont décidé d’aller plus loin dans leur partenariat avec la sortie d’une autre ligne de vêtements et d’articles. C’est une capsule de 15 pièces en édition limitée, composée d’un sweat à capuche avec la reproduction en effet 3D du célèbre geste de haussement d’épaules du tiktokeur, d’un survêtement, une veste polaire aux manches amovibles, un bob, un sac banane, une coque de téléphone au motif monogramme BOSS sur fond d’ombre colorée, des baskets montantes et un t-shirt col rond.