Bouba de la série "Infidèles" : "Une fille ne doit pas être esclave de ses désirs"

Bouba, acteur de la Serie Infidèle

El Hadj Doudou Ndao de son vrai nom, "Edou" ou "Bouba" au ciné sort de sa réserve. Acteur de sa vie, derrière le viseur des caméras, il souligne les valeurs qui doivent être les nôtres. Dans un entretien avec "Rewmi", le natif de Keur Ndène Ndao (Kaolack) est revenu sur son personnage incarné dans la série "Infidèles".





"C’était très difficile (il insiste) et j’ai vraiment beaucoup travaillé ce personnage. Ce n’est pas la production qui m’a habillé. Je me suis décarcassé pour trouver le style adapté à mon personnage. Le producteur de la série m’a vraiment «challengé» quand il me donnait ce rôle (...) Mais ça a vraiment été un travail d’équipe. Ibou Guèye a été l’élément déclencheur qui m’a fait exploser. Il a su mettre la main là où il fallait", a-t-il fait savoir.





Pour échapper aux griffes des "Bouba", l'acteur demande à toute fille d'"être prudente et de ne pas être esclave de ses désirs qui, souvent, ne sont pas les meilleures choses pour elle. De plus, il faut de la piété".