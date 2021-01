Brad Pitt donne de sa personne pour promouvoir sa marque de vin

Brad Pitt, acteur, Vignoble

Malgré leur séparation, Brad Pitt et Angelina Jolie sont toujours tous les deux liés à leur marque de vin français, Miraval. Le vignoble sort d’ailleurs une nouvelle bouteille, le Miraval Rosé Vintage 2020, qui sera disponible dans plusieurs magasins américains à partir du 1er février. Pour stimuler un peu les ventes, l’acteur n’a pas hésité à prendre la pose.





C’est la deuxième fois seulement que Brad Pitt pose pour sa propre marque, qu’il possède depuis 2012. La première fois, c'était l’année dernière, pour le champagne rosé Fleur de Miraval. “Pour moi, le champagne est synonyme de fête, de qualité, de prestige et de luxe. Mais le champagne rosé est encore relativement méconnu. Et c’est pour cette raison que je veux le faire connaître”, avait-il expliqué à l’époque.





Pour promouvoir ce nouveau vin, le Miraval Rosé Vintage 2020, l’acteur s’est fait prendre en photo par Lachlan Bailey, un photographe de Los Angeles. Sur le cliché en noir et blanc, on peut voir la star prendre un bain de soleil. De quoi transmettre aux amateurs de vin le sentiment qu’il éprouve lorsqu’il est en Provence: celui d’un épicurien.