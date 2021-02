Brad Pitt et Jennifer Aniston de nouveau en couple? Cette photo affole la toile

Rumeur sur Brad Pitt et son ex femme Jennifer Aniston

Brad Pitt et son ex-femme Jennifer Aniston se sont-ils remis ensemble ou sont-ils simplement de (très) bons amis? Leurs fans sont persuadés qu’ils forment de nouveau un couple. Sur une photo que Jennifer a publiée sur Instagram, on peut voir un homme qui ressemble étrangement à Brad.





Jennifer et Brad ont mis fin à leur relation il y a des années, mais leurs fans, eux, ont du mal à l’accepter. Depuis leur divorce en 2005, les rumeurs de possibles retrouvailles ne cessent d’affluer. L’année dernière, par exemple, lorsque l’ancien couple s’est croisé sur le tapis rouge des SAG Awards, les internautes se sont affolés. “Ils se sont remis ensemble”, a-t-on entendu. “Regardez comment ils sourient et se touchent.”





Cependant, ces rumeurs sont restées des rumeurs, les deux acteurs ont affirmé par la suite qu'ils étaient simplement “de bons amis”. L’été dernier, Brad Pitt a eu une liaison avec le mannequin allemand Nicole Poturalski. Ils sont restés ensemble trois mois.





Mais les internautes ne lâchent pas l’affaire. Les abonnés Instagram de Jennifer Aniston sont persuadés d’avoir repéré Brad sur sa dernière photo publiée sur les réseaux sociaux. Le cliché montre non seulement elle et son chien Clyde, mais aussi un homme non identifié en arrière-plan. La photo semble avoir été prise sur le plateau de “The Morning Show”, une série télévisée à succès dans laquelle Aniston tient le rôle principal.





Amour ou amitié?





“Depuis un certain temps, des rumeurs affirment que Brad se promène régulièrement sur le plateau de “The Morning Show”, se réjouissent les fans. “Cela pourrait très bien être vrai, si vous regardez l’homme à l’arrière-plan.” Le corps masculin, qui semble être au sol derrière Aniston, ressemble en effet quelque peu à l’acteur américain. “Ils sont enfin de nouveau en couple”, écrit une autre personne.