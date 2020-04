Brad Pitt grimé en Dr Fauci se moque de Donald Trump

Brad Pitt se déguise en Dr Fauci et se moque de Trump

Invité dans le “Saturday Night Live ... At Home” de ce samedi, Brad Pitt grimé en Dr Fauci s’est payé la tête du président des États-Unis dans une séquence hilarante où la star hollywoodienne remet en cause la façon dont Donald Trump gère la crise de COVID-19.

Affublé d’une perruque, Brad Pitt s’est mis dans la peau du Dr Anthony Fauci, conseiller du groupe de travail de la Maison Blanche, pour critiquer la manière avec laquelle Donald Trump gère la pandémie de coronavirus lors de l’émission “Saturday Night Live ... At Home” de ce samedi sur la NBC.





Reprenant les commentaires très médiatisés du président américain, l’acteur a pointé du doigt les nombreuses fausses informations propagée par Donald Trump lors des points presse quotidiens.





Le faux épidémiologiste a finalement retiré sa perruque et fait l’éloge des soignants dévoués en première ligne et du “calme et de la clarté” du Dr Fauci - avant de déclarer : “En direct, en quelque sorte, de toute l’Amérique, c’est samedi soir !”