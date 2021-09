Bril retrouve ses vidéos supprimées

Le musicien Bril Fight a enfin retrouvé les vidéos qui ont été supprimées de sa chaîne YouTube. Il s'agissait des vidéos les plus vues de l'artiste : "Gangsta Love", "Namanté", "Namanté Bis" et "Sama Beug Beug". Dieyna Baldé et Aly avaient été accusés d'être à l'origine de ce forfait.