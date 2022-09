Britney Spears accusée de bodyshaming: “Les femmes devraient simplement se soutenir les unes les autres”

Britney Spears profite pleinement de sa liberté enfin retrouvée. La chanteuse, qui n’a plus peur de donner son avis, est ravie de pouvoir utiliser ses réseaux sociaux comme exutoire. Cependant, sa dernière publication Instagram lui vaut d’être sous le feu des critiques. La pop star américaine est notamment accusée de “bodyshaming” envers les danseurs de la chanteuse Christina Aguilera. “Si j’avais eu ses danseurs, j’aurais eu l’air extrêmement petite”, a-t-elle déclaré.

La chanteuse de “Toxic” est allée un peu trop loin, selon certains de ses fans. Sur son compte Instagram, elle a partagé un post comparant le physique de ses propres danseurs à celui de son ancienne rivale pop Christina Aguilera. “J’aurais aimé pouvoir choisir les nounous de mes enfants... Et mes danseurs. Je veux dire, si j’avais eu les danseurs de Christina Aguilera, j’aurais eu l’air extrêmement petite”, écrit-elle. Elle défend ensuite sa déclaration. “Pourquoi ne devrais-je pas en parler? Ne pensez-vous pas que ma confiance en moi aurait été un peu plus grande si j’avais pu choisir où j’habitais, où je mangeais, qui j’appelais, avec qui je sortais ET avec qui je montais sur scène? C’est parfois difficile maintenant quand je vois à quel point ma féminité a été enlevée à cette époque et que personne n’a rien dit. Je serai là pour parler de choses dont les gens n’ont jamais parlé.”

Son texte était accompagné d’une citation de Rodney Dangerfield disant: “J’ai découvert qu’il n’y avait qu’une seule façon de paraître mince: traîner avec des personnes obèses.”

De nombreuses réactions

Pendant ce temps, les réactions des fans indignés abondent sur Twitter et Instagram. “Britney, s’il te plaît, ne le fais pas de cette façon”, peut-on lire. “Faire du mal pour se sentir mieux, ce n’est pas ce dont il s’agit.” Les fansde Christina Aguilera ont également pris la défense de leur idole. “Christina a soutenu Britney dans son combat. Quelle est sa réaction? Critiquer le corps de Christina et celui de ses danseurs. Ce n’est pas bon, Britney. Les femmes de ce secteur doivent se serrer les coudes, se soutenir mutuellement.”

Britney Spears est d’autre part soutenue par certains de ses fans qui la comprennent. Selon eux, il est logique qu’elle ne soit pas consciente de ce “bodyshamin”. “Nous ne devons pas oublier qu’elle a été tenue à l’écart du monde pendant près de 14 ans. Elle est encore en train d’explorer ce ‘nouveau monde’. Je ne suis pas d’accord avec ce qu’elle a écrit, mais laissez-lui du temps.”

We all have to remember Britney is slowly learning this new era we are in, she was kept from the world for nearly 14 years and is still in the mindset of the early 2000s era , do I agree with what she said?Not at all but do I give her grace and patience ? Yes 100%#BritneySpears