Britney Spears est de retour: la chanteuse a enregistré un duo avec Elton John

la chanteuse a enregistré un duo avec Elton John

Après avoir déclaré qu’elle ne comptait pas reprendre la musique dans un avenir proche, Britney Spears aurait-elle changé d’avis? Visiblement, oui. Selon les médias américains, la chanteuse de 40 ans a enregistré un duo avec l’artiste britannique Elton John. Ensemble, les deux célébrités auraient repris le tube “Tiny Dancer”, énorme succès du chanteur en 1971.





Selon Page Six, Britney Spears et Elton John se sont rejoints dans le plus grand des secrets la semaine dernière pour enregistrer dans un studio de Beverly Hills. La chanson sera diffusée dans le monde entier le mois prochain par la maison de disques Universal. “Ce duo était une idée d’Elton”, raconte une source dans les colonnes du média américain.





“Britney est une grande fan d’Elton John. Le résultat de leur collaboration est excellent. On peut également remercier le célèbre producteur Andrew Watt, qui s’est occupé de tout. Il a déjà enregistré des disques pour Justin Bieber et Miley Cyrus et a remporté le Grammy du ‘Producteur de l’année’ en 2021. Britney est officiellement de retour et elle se réjouit de l’avenir”, précise cette même source.





“J’ai peur de l’industrie musicale”

En décembre dernier, après la fin de sa mise sous tutelle, la star de 40 ans avait déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de refaire de la musique ou de remonter sur scène. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, la chanteuse avait expliqué: “Après ce que j’ai traversé, j’ai peur des gens et de l’industrie musicale!!!! Ils me font vraiment du mal!!!!!! Ne plus faire de musique est un moyen de leur dire: ‘Allez vous faire foutre’.” Mais récemment, Britney a laissé sous-entendre qu’elle voulait “refaire entendre sa voix” au monde entier.