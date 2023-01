Britney Spears “complètement hystérique” lors d’une sortie au restaurant: son mari prend sa défense

Britney Spears, chanteuse hystérie

Ce week-end, plusieurs médias américains affirmaient que Britney Spears était devenue “complètement hystérique” lors d'une sortie au restaurant avec son mari Sam Asghari à cause des clients qui la prenaient en photo. Mais selon l’époux de la chanteuse, toute cette histoire est complètement fausse. “Ne croyez pas ce que vous lisez dans les médias”, a-t-il écrit dans une story Instagram.





Selon les informations de Page Six, Britney Spears aurait fait une “crise de nerfs” ce vendredi 13 janvier dans un restaurant de Woodland Hills. Plusieurs témoins auraient vu la star tenir des propos incohérents et avoir un comportement étrange. Toujours selon Page Six, la chanteuse, furieuse de voir que plusieurs clients tentaient de la prendre en photo, se serait levée et se serait mise à hurler. “Elle était complètement hystérique”, a raconté un témoin dans les colonnes du média américain. Britney aurait ensuite quitté l’établissement “en trombe”, suivie de près par Sam Asghari.





Son mari sort du silence

Sam Asghari, le mari de Britney Spears, a tenu à prendre la défense de la chanteuse face aux rumeurs relayées dans la presse américaine. “Ne croyez pas ce que vous lisez en ligne”, a-t-il écrit dans sa story Instagram. Dans une vidéo obtenue par TMZ, on peut voir Britney en train de se cacher le visage derrière un menu alors qu’un client est en train de la filmer à l’autre bout de la pièce. On peut également la voir assise seule en train de marmonner, avant de quitter le restaurant avec son garde du corps.





Un employé du restaurant a précisé auprès de Page Six: “Britney n’était pas le problème, une personne l’a narguée en prenant une vidéo d’elle sans son consentement. Elle était bouleversée, ce qui est compréhensible." La source a ensuite expliqué que son mari “n’est parti que brièvement pour aller chercher leur voiture, mais il n’est pas parti en trombe”.





“J’étais un peu ivre”

Britney a également réagi à la polémique en partageant une vidéo sur Instagram dans laquelle elle fait un doigt d’honneur face caméra. Ce dimanche 15 janvier, la star a écrit en légende d'une publication: “Je sais que les médias sont excités par le fait que j’étais un peu ivre dans un restaurant… C’est comme s’ils surveillaient chacun de mes mouvements! Je suis tellement flattée qu’ils parlent de moi comme d’une folle et qu’ils aient les couilles de parler de toutes les choses négatives qui sont arrivées dans mon passé.”