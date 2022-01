Britney Spears pose nue sur Instagram: "La liberté n’a jamais été aussi agréable”

La Chanteuse Britney Spears pose nue sur Instagram

Britney Spears profite de sa liberté... dans tous les sens du terme. Ce jeudi 6 janvier, la chanteuse a pris la pose totalement nue sur Instagram. “L’énergie d'une femme libre n’a jamais été aussi agréable", peut-on lire dans la légende accompagnant les images.





Ces derniers mois, Britney Spears nous a habitués à des photos dénudées. Mais cette fois, la chanteuse est allée encore plus loin en partageant deux clichés d’elle dans le plus simple appareil. Sur Instagram, elle apparaît ainsi entièrement nue, uniquement vêtue d’une paire de chaussettes hautes, les parties intimes recouvertes par des émojis.





Reprendre son image en main





En août de l’année dernière, la chanteuse avait déjà partagé des photos d’elle topless pour dissiper certaines rumeurs de grossesse. “Non les gars, je n’ai pas eu une augmentation mammaire et je ne suis pas non plus enceinte”, avait-elle écrit. “J’ai des seins sur ces photos parce que je mange beaucoup.”





À l’époque, Britney avait également expliqué pourquoi elle partageait régulièrement de photos dénudées sur les réseaux sociaux. “J’ai envie de me voir plus légère, nue, comme quand je suis née. Et quand je regarde ce shooting, c’est dingue comme je me vois, psychologiquement, dans ma forme la plus pure. La douleur, les larmes, les fardeaux ne représentent pas qui je suis. Je suis une femme belle et sensible qui a besoin de se regarder ainsi”.