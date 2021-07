Britney Spears renonce à sa carrière tant qu'elle restera sous la tutelle de son père

Placée sous la tutelle de son père depuis 13 ans, Britney Spears a décidé de dire stop. Le 23 juin dernier, la chanteuse avait livré un témoignage hallucinant devant un tribunal de Las Vegas. La chanteuse expliquait notamment comment son père Jamie décidait de tout dans sa vie depuis 2008. De sa carrière, à ses relations sentimentales en passant même par sa contraception. Jamie Spears aurait ainsi obligé sa fille à continuer à porter un stérilet alors qu'elle souhaitait avoir d'autres enfants. Depuis, le mouvement #FreeBritney a été lancé par des fans de l'interpète de "Baby One More Time" à travers le monde. Plusieurs personnalités comme Justin Timberlake ou Ariana Grande ont même publiquement soutenu la chanteuse. Celle-ci a d'ailleurs remporté une première victoire de taille le 15 juillet dernier lorsqu'un juge l'a autorisée à choisir son propre avocat pour la première fois depuis 2008.