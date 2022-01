Britney Spears tacle sa sœur Jamie Lynn: “Elle n'a jamais eu à travailler de sa vie”

Britney Spears tacle sa soeur Jamie Lynn Spears

“Il y a toujours de l’amour entre nous”, déclarait Jamie Lynn Spears à propos de Britney Spears dans son interview à Good Morning America mercredi. Une déclaration qui n’a visiblement pas plu à sa grande sœur. Dans une longue série de messages partagés sur Twitter, la star a répondu aux affirmations de Jamie... et en a profité pour la tacler.





Britney Spears a annoncé sur Twitter qu’elle avait regardé l’interview de Jamie Lynn dans Good Morning America. Dans des messages confus, elle explique avoir regardé la télévision alors qu’elle avait de la fièvre. Elle accuse notamment sa sœur de vouloir écrire un livre sur elle. “Il y a quinze ans, elle n’était presque jamais près de moi”, écrit-elle. “Alors pourquoi parle-t-elle de cette période, à moins bien sûr qu’elle veuille vendre un livre à mes dépens?”





Dans sa publication, Britney évoque également la performance de Jamie Lynn aux Radio Disney Music Awards de 2017. À l’époque, la jeune femme avait chanté un titre de sa sœur sans lui demander la permission. “Je sais que ça va paraître fou à certains, mais j’ai écrit beaucoup de mes chansons moi-même et ma sœur était un bébé. Elle n’a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit de toute sa vie. Elle a toujours eu tout ce qui lui tombait sous la main”.





La chanteuse pop aurait également demandé à sa sœur pourquoi elle avait fait ce spectacle - contre son gré. “Tout ce qu’elle a dit, c’est: ‘Ce n’était pas mon idée...’ J’espère que ton livre marchera bien, Jamie Lynn!”, a-t-elle lancé.





Mais Britney Spears ne s’est pas arrêtée là. “Ils pouvaient faire tout ce qu’ils voulaient pendant que j’étais assise et que je les regardais, impuissante... Alors oui, ils ont ruiné mes rêves. À 100%. Ils ont fait croire que j’étais folle. Ils aiment me rabaisser et me faire du mal. Je suis vraiment dévasté par ma famille”, a-t-elle écrit dans une seconde série de messages.