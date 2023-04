Brooke Shields a perdu sa virginité avec l’acteur de Superman: “J’ai couru toute nue dans le couloir”

Dans le nouveau documentaire “Pretty Baby”, disponible sur Disney+, Brooke Shields se confie comme rarement sur sa vie intime et amoureuse. L’actrice révèle par exemple avoir eu des relations dans le passé avec Andre Agassi et Michael Jackson, entre autres. Elle raconte également comment elle a perdu sa virginité avec Dean Cain, l’acteur de 56 ans qui a longtemps incarné “Superman” à l’écran.



Brooke Shields a perdu sa virginité avec Dean Cain pendant ses études à l’université de Princeton. Selon ses propres termes, à l’époque, elle a reçu beaucoup “d’amour et de dévotion” de la part de l’acteur de “Superman”. L’actrice a eu sa première relation sexuelle avec lui à l’âge de 22 ans. “Quand nous avons eu fini de faire l’amour, je me suis immédiatement enfuie de la chambre. J’étais nue et j’ai couru dans le couloir. Je ne savais même pas où j’allais”, se souvient Brooke Shields dans le documentaire de Disney+.





Cain l’a ensuite poursuivie dans le couloir. “Il a réussi à m’attraper et m’a demandé: ‘Où vas-tu ?’. ‘Je ne vais nulle part, je ne te quitte pas, rien n’a changé’, lui ai-je répondu. L’actrice elle-même était très confuse par sa réaction, mais elle a tout de suite senti des regrets après l’acte. “Je suis désolée pour cette fille qui s’est enfuie. Elle était assez grande pour décider quoi faire de son corps et pourtant elle ne l’a pas compris sur le moment.”